‘Canta conmigo ahora’: jurados protagonizan tenso debate por la música de Ricardo Arjona

Durante esta semana se han realizado los duelos para clasificar a la final de la segunda temporada de Canta conmigo ahora. El pasado martes 1 de noviembre, Jony Frutto se enfrentó a Johana Quinteros y cantó ‘Asignatura pendiente’ de Ricardo Arjona.

Las opiniones del jurado

Tras finalizar su participación, el bonaerense escuchó la devolución del jurado. “Creo que es una canción que tenemos híper escuchada todos, nos sentimos identificados todos por tener asignaturas pendientes”, dijo Rodrigo Tapari, ex cantante de Ráfaga. “Me gustó también, me encantó, lo noté super sensual”, coincidió Magui Olave.

Aunque a algunos jurados les gustó la interpretación, otros no se mostraron satisfechos por la elección del tema. “No me gusta nada esa canción”, opinó Lowrdez, la integrante de Bandana.

“¿No le gusta nada esa canción? Para mí es una de las canciones que más me gustan. Pero para eso están los gustos de cada uno...”, respondió el conductor de Canta conmigo ahora. “A mí me gusta el dulce de leche, a otros les gusta el chocolate. A mí me encanta, esta canción me fascina”, insistió Tinelli.

Se generó un debate sobre Arjona en el programa

“A mí no me gusta Arjona, por ejemplo, pero me gusta esta canción. Perdón, ¿usted Meli se enoja porque no me gusta Arjona?”, preguntó Tinelli a otro jurado. “Sí, porque lo mencionás...”, respondió ella.

“No me gusta Arjona, pero lo amo mucho, me parece un groso. Pero me parece que hace letras muy obvias. ¿Entendés? Es como: ‘Tu reputación son las primeras seis letras...’. O: ‘Los pingüinos en la cama’. Ya me tiene un poco soberanamente... Perdón, no me quiero enojar con Arjona porque es buen tipo”, explicó Marcelo Tinelli, causando la risa en el set.

“Es verdad que ‘Tu reputación’ arranca mal, porque dice palabras feas. Pero Ricardo es un tipo que vos lo tenés que escuchar entero, porque después dice: ‘Bendito sea el que estuvo antes de mi’”, dijo Locho, algo que Marcelo negó.

Así terminó el debate entre el jurado del reality y se reveló la votación. Frutto solo consiguió 59 ante los 73 puntos de Johanna Quinteros, quien cantó 'Con los años que me quedan' de Gloria Estefan y pasó a las rondas finales.