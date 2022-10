'Canta conmigo ahora': Miguel Ángel Roda recibió el desprecio de las chicas del programa

Miguel Ángel Roda no tuvo mucha suerte en la última edición de Canta conmigo ahora. El participante, conocido por sus dotes de ‘galán’, ya no inspira la confianza en las mujeres del programa y fue rechazado por Anita Co y Ailén Peralta.

Luego que se descubriera en los programas pasados que tenía en su celular una larga lista de damas con las que coqueteaba, la participante y la jurada decidieron pasar la página y no creer más en sus piropos.

Ailén Peralta: “Estuvo a punto de proponerme casamiento”

Marcelo Tinelli decidió preguntarle a Ailén Peralta si Miguel Ángel Roda continúo cortejándola luego que salieran a la luz algunos chats comprometedores entre los concursantes.

“¿Entró en tu teléfono algún mensaje del galán del certamen? ¿Qué te dijo?”, preguntó el conductor. “’Lo potra que sos’”, contestó Ailén.

Enseguida, Tinelli se dirigió a Anita Co para consultarle si también había sido seducida por el galán: “Pensamos en vernos, pero me arrepentí. No se concretó el encuentro. Me da miedo esta situación, Marcelo, no quiero sufrir”, subrayó la jurada. Mientras que Ailén Peralta contraatacó alegando que seguramente Roda solo “Copia y pega mensajes”.

“Conmigo no salió, estuvo a punto de proponerme casamiento y después le dedicó un tema a ella”, refutó la concursante de Canta conmigo ahora.

Finalmente, Miguel Ángel Roda se defendió alegando que nunca engañó a nadie: “Yo no estoy diciendo ninguna mentira, ella es una diosa, una potra de verdad”, señaló en referencia a su compañera, mientras que con la jurada se excusó alegando que “Ella no le contestó sus últimos mensajes”.

'Canta conmigo ahora': Miguel Ángel Roda no convenció al jurado

El galán de Canta conmigo ahora interpretó el tango “Ha vuelto el matador” de Cacho Castaña coqueteando con las bailarinas. Sin embargo, su actuación no convenció al jurado quien le otorgó solo 46 puntos a diferencia de su compañera Peralta que tuvo 91 de puntaje.