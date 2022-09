A pesar de llevar 29 años separados, el reconocido conductor y la madre de Cande y Mica tienen una gran amistad y un cariño especial. El año pasado, Soledad Aquino atravesó un momento crítico de salud y su estado fue reservado; sin embargo, logró recuperarse con la ayuda de su exesposo, quien no dudó en estar siempre a su lado.

Es así como este martes, la madre de Cande y Mica Tinelli estuvo presente en los estudios del reality, el cual conduce su expareja y periodista Marcelo Tinelli. Además, Soledad se animó a jugar un picante cruce con Marcelo cuando éste la invito a la tribuna juzgadora.

La invitación de Marcelo Tinelli a Soledad Aquino

El conductor le sugirió a una de sus hijas que invite a su mamá a uno de los programas, ya que ella ha sido cantante y bailarina. "Sole un día tiene que venir como jurado, ha sido cantante y bailarina flamenca. Cande, ¡invítela a mamá un día!".

A lo que Cande, hija de ambos reveló que estaría feliz de tener a su mamá en el reality. "¡Me muero si viene mamá al jurado! Al lado mío, así chismeamos todo. Sabe mucho mamá de flamenco, de todo. Es picante mamá eh...".

No obstante, Soledad tomó la palabra y aprovechó en agradecerle públicamente al productor por la ayudada brindada hace un tiempo. "Cuando cantabas vos en el sanatorio, no sé por qué se iban todas las enfermeras y los médicos. Igual era para levantarme, me hacías serenatas, estaban muy buenas. Después las escuché, ¡Gracias!".

Su historia de amor

Soledad Aquino y Marcelo Tinelli se conocieron trabajando cuando ella era productora del ciclo 'Badía y compañía' en donde el reconocido conductor era partícipe. Tras conocerse, se enamoraron y contrajeron matrimonio en 1986. Juntos tienen dos hijas, Micaela y Candelaria, hijas mayores de Tinelli.

Luego de siete años casados, decidieron separarse cuando el empresario se encontraba en el mejor momento de su carrera. Años más adelante, Soledad confesó que la pasó muy mal cuando se divorciaron pero luego de algún tiempo decidieron hacer las paces y convertirse en amigos.