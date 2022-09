‘Canta Conmigo Ahora’: Flor Álvarez emociona a los jueces y clasifica a la ronda final

Florencia Álvarez emociona a los jurados cada vez que sube al escenario de Canta conmigo ahora, y este último miércoles no fue la excepción. La cordobesa se ganó su pase a la ronda final del conducido por Marcelo Tinelli.

Flor Álvarez interpretó ‘Siempre es de noche’

Durante el último programa, la cantante interpretó Siempre es de noche de Alejandro Sanz. Su presentación logró conmover y emocionar a todos los jurados, incluyendo al conductor Marcelo Tinelli.

“Es un hermoso tema que no conocía y tiene su historia. Tuvimos una reunión con los coach, me los mostró Sebas Mellino y me dijo ‘yo quiero que hagas esta canción’. Tiene una historia muy linda que cuenta la historia de una persona ciega que se enamora. En mi caso no lo veo desde ese punto de vista, pero si se lo dedico a mi bebé Lucas porque en este caso Siempre es de noche no pasa por no ver, sino porque uno tiene momentos grises y la persona siempre está ahí”, contó Álvarez al finalizar su presentación.

Flor Álvarez es parte de los finalistas de ‘Canta Conmigo Ahora’

Su actuación le permitió conseguir 88 puntos de 100, números que la convirtieron en la séptima finalista de la edición actual del reality. En la ronda final, Álvarez tendrá que superar a otros once participantes.

La mujer cordobesa agradeció al público que la está apoyando durante las últimas semanas y aprovechó para responder los comentarios negativos de algunas personas. “Yo no estoy acá ni por mi discapacidad visual, ni por estar embarazada. Yo sé que ellos ven el talento por sobre todas las cosas y sé que me valoran como artista. Que la palabra lástima no exista, porque estoy acá como artista y no como persona ciega y como embarazada, feliz me acompaña en este proceso. Pero sé que acá se valúa el talento y el arte, y quiero dejar eso en claro”, afirmó la cantante.