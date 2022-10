'Canta conmigo ahora': participante conmovió a su padre con su interpretación

El show de talentos Canta conmigo ahora 2 sigue regalando grandes sorpresas a su público. En esta ocasión, un joven de 18 años conmovió a todos los presentes, en especial, a su padre, con una de las interpretaciones más recordadas de la historia del programa.

De hecho, todos los miembros del jurado se pusieron de pie para aplaudir la actuación del muchacho, quien tenía lágrimas en sus ojos luego de conocer el resultado. Inclusive, el conductor Marcelo Tinelli quedo emocionado con lo que había presenciado en el show.

Una interpretación para el recuerdo

La segunda temporada de Canta conmigo ahora ha iniciado hace poco, pero ya está regalando grandes actuaciones. En el más reciente programa, un joven de 18 años llamado Gaspar Gigena llegó desde su natal Córdoba para demostrar de que estaba hecho.

Al principio, Gaspar se mostraba un poco nervioso durante la presentación junto al presentador Marcelo Tinelli, quien le realizó una serie de preguntas sobre su vida. Una vez que terminó de responder todo, el chico se dirigió al jurado y dijo: "No se imaginan lo feliz que me siento. Quiero que me escuchen cantar y sientan lo que siento por la música. Les invito a que canten conmigo".

Gigena escogió como tema 'Universo paralelo' de Nahuel Pennisi. Poco a poco, los miembros del jurado se iban parando de sus asientos y hasta algunos se animaron a cantar. Gaspar había conseguido la aprobación de todos, por lo que las lágrimas de felicidad se hicieron notar en su rostro.

Tinelli se acercó para abrazar al participante y le preguntó si había llegado con alguien. "Vine con mi ídolo número uno, mi papa", respondió Gaspar, mientras la cámara enfocaba a su padre, quién también se mostraba muy emocionado luego de ver la interpretación de su hijo.