'Canta conmigo ahora': Marcelo Tinelli ya no será el conductor del programa

La segunda temporada de Canta conmigo ahora ha iniciado hace pocos días, pero ya nos tiene una mala noticia. El conductor Marcelo Tinelli se ausentará en estos próximos días del programa, pues estará viajando a Qatar para poder apoyar a la selección argentina en el mundial.

La producción del programa ya empezó a buscar el reemplazo del también dirigente deportivo, pero parece que ya lo encontraron. Se trataría del cantante Manuel Wirtz.

Se irá a Qatar

Cuando Marcelo Tinelli anunció públicamente que dejará de conducir Canta conmigo ahora para irse de viaje a Qatar para presenciar el mundial en las próximas semanas, los espectadores quedaron sorprendidos. Sin embargo, él mismo se encargó de explicar que esto ya lo tenía planeado y que recién lo pudo definir en las últimas horas.

"Bueno, hace días que me vienen preguntando e insistiendo por lo mismo, la verdad que es una pregunta que todavía no tenía respuesta. Hoy sí la tiene, así que lo voy a decir. Tanto que me lo han preguntado, llegó el momento de responderlo", declaró Tinelli en sus redes sociales.

"La pregunta que me vienen haciendo mucho hace unos días, si voy a estar en el Mundial de Qatar, y venía pensando, pero bueno les voy a decir que sí voy a ir al Mundial de Qatar, estoy muy feliz de hacerlo con algunos de los integrantes de mi familia y con amigos, a disfrutar de la fiesta máxima del fútbol, Me pone muy pero muy feliz, gracias a todos", finalizó el argentino.

Su reemplazo

La producción del programa anunció que el músico Manuel Wirzt será el encargado de conducir el show hasta el retorno de Tinelli. El guitarrista había participado en la primera temporada de Canta conmigo ahora, pero ahora ejercerá el rol de presentador.

