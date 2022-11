Cantante de cumbia acusa a Giuliana Rengifo de meterse en su relación: “Le dejaba prendas íntimas"

Giuliana Rengifo suma un nuevo escándalo. La cantante de cumbia Arantxa Mori se presentó en el programa de Magaly Medina para acusar a Giuliana Rengifo de haberse metido en su relación con Eduardo Rimachi.

Durante su presentación en el set de Magaly TV, la firme, la vocalista de Vanessa y las tremenda de la cumbia indicó que la participante de El gran show es una mujer mala y que no tiene escrúpulos para hacer sufrir a las personas.

“Es una mujer mala, no tiene reparos en pasar por quien sea, me quedaría corta en decirle todos los adjetivos que yo creo de ella”, indicó en un primer momento Arantxa Mori.

“La conoció hace casi un año, por ella comenzamos a tener problemas. Yo me entero de su amistad en enero, no la aprobaba, ella tenía gestos, intenciones que no eran de una amiga, se quedaba a tomar hasta altas horas de la noche”, complementó.

Arantxa Mori encontró un brasier en el cuarto de su pareja

Según comentó Arantxa Mori, Giuliana Rengifo había sido invitada a cantar para la campaña de su novio, quien se postuló para ser alcalde de Santa Anita. La cantante comentó que el 15 de febrero, cuando salió a trabajar con su agrupación, se enteró Rengifo estaba en la casa de su novio celebrando el cumpleaños de su mánager.

“Supuestamente le pidió la casa prestada para celebrar el cumpleaños de la mánager. Yo veo los estados donde ella está cantando a la cámara. Yo sé, por allegados a ella, que ella decía que le gustaba mi novio y que me lo iba quitar”, comentó.

Arantxa Mori le reclamó a su pareja por qué la cantante publicó en redes cómo se maquillaba en su habitación. Incluso, llegó a encontrar un brasier. “Yo llegó y encuentro un sostén en el cuarto de él. Me dijo que no sabía. Estoy segura de que era de ella, él me dijo que usaban el cuarto de visitas, pero qué hacía el brasier en el cuarto de él”, expresó muy molesta.

Además, aseguró que Rengifo solía escribirle a su pareja a altas horas de la noche, pero que él la rechazaba.