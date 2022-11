Gisela Valcárcel arremete contra exbailarín de Giuliana Rengifo: “Se fue debiendo plata”

La salida de George Neyra, quien fuera bailarín de Giuliana Rengifo en El gran show, sigue generando controversia.

Luego de que el coreógrafo indicará que fue sacado del reality, Gisela Valcárcel mostró imágenes que demostrarían que el hombre nunca asistió a los ensayos para la última gala y afirmó que le debe plata a Giuliana Rengifo.

“Te ha pasado de todo: Giuliana quedó sentenciada, se cayó en escena, el bailarín se fue y te debe plata creo”, señaló la popular Señito. “Simplemente, el bailarín no está y ya veremos si vuelve o no”, complementó, poniendo en duda su regreso al reality.

Sin embargo, afirmó que los motivos de la salida de George Neyra no tiene que ver con la caída de Giuliana Rengifo, tal como se especuló en las redes sociales.

“Dejar claro que aquí lo que buscamos es disciplina, lo que tenemos no es un reality inventado, que no hay nada oscuro bajo el mantel, que todo está bien y que finalmente aquí es lo que tenemos respeto por cada uno de los concursantes y los bailarines", finalizó.

Cómo se recuerda, el bailarín publicó en sus redes sociales un vídeo donde aseguraba que ya no iba a estar en El gran show, dando a entender que lo habían sacado del programa.

"Hago este video, acabo de recibir una noticia que me pone un poco desconcertado y me saca de cuadro. Ya no voy a estar este sábado en las galas de El gran show, para toda la gente que quizás pensaba verme ahí, pues no, no voy a estar", indicó en su momento.