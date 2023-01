Cantante español escribe canción en homenaje a Elena Huelva

Manuel Carrasco escribió una canción en homenaje a Elena Huelva, la joven escritora e influencer que murió a causa del Sarcoma de Ewing.

El cantante español acompañó en todo momento a la sevillana y es uno de los más afectados con su pronta partida.

Recientemente, conmovió al público con un tema musical que compuso para despedir a su gran amiga y que ya tiene miles de reproducciones.

“Te doy las gracias con el son de esta canción”

A través de sus redes sociales, Manuel Carrasco compartió un audio en el que se escucha la emotiva canción que compuso para Elena Huelva.

“No lo hice por mí y en tu dolor fue mi rescate. La vida mostró dos caras en su escaparate. Me enseñaste el alma. Se abrieron mis ojos. De tus emociones aprendí. No lo hice por mí, pero fuiste tú quien me hizo entender cuando tu vida se escapaba. Puede suceder, toda una lección de un ángel que el cielo se ganó”, dice parte de la canción.

Lee también: ‘La resistencia’: Carlos Baute sorprende como nuevo conductor del programa

“Si tú supieras, sin tú saberlo. Fuiste la vela de mi velero. Que el viento sople, llegue hasta el cielo. Te doy las gracias con el son de esta canción. Si tú supieras, sin tú saberlo. Yo que a veces soy tan inconsciente, me avergüenzo. El tiempo que pierdo en la desgana y el lamento. En tu calle amarga, mis primeros pasos pude de tu mano caminar. No lo hice por mí, pero fuiste tú quien me hizo entender cuando tu vida se escapaba. Si tú supieras, sin tú saberlo, fuiste la verdad”, concluye la canción de Carrasco.

Manuel Carrasco se despide de Elena Huelva

Manuel Carrasco fue uno de los famosos, al igual que Aitana Ocaña, Ana Obregón y Sara Carbonero, que estuvieron pendientes de Elena Huelva y forjaron una gran amistad con ella. Tras conocerse su partida, Carrasco se mostró desconsolado y compartió algunos de sus recuerdos con la joven con sus seguidores.

Lee también: Camila Homs tras arengas contra Tini: "Me arrepiento. Si estaba sobria, no lo decía"

“La vida son los recuerdos con las personas yo nunca olvidaré los momentos que hemos vivido juntos, encima y debajo del escenario junto a tu ángel de la guarda, tu hermana.Tú siempre sonriendo, aún con lágrimas. No he conocido a nadie tan valiente, tan especial y con tanto amor a la vida como tú. Mi niña Elena, hoy todos te lloramos con rabia, porque la vida es tan injusta a veces. Has peleado tanto y nunca te has rendido, siempre de frente. Nos has dejado toda una lección de vida. Allá donde estés tu luz sigue brillando. Te queremos preciosa”, escribió en su cuenta de Instagram.