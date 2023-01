Camila Homs tras arengas contra Tini: "Me arrepiento. Si estaba sobria, no lo decía"

¡Rompió su silencio! Camila Homs, exesposa de Rodrigo De Paul, salió a defenderse luego de que se viralizaran varios videos de ella animando a un grupo de fans a cantar y lanzar insultos en contra de la cantante Tini Stoessel, actual pareja del padre de sus hijos.

La modelo e influencer aseguró que debido a la música del lugar donde se encontraba en Punta del Este (Uruguay), hasta donde llegó para pasar Año Nuevo, no escuchaba los cánticos de sus fanáticos, por lo que desconocía las letras detrás de las arengas.

“No puedo creer la de cosas que salieron a decir (los medios), como medio que me mataron. Cuando vi los videos que me mandaron y escuché los audios, me sentí mal. En el momento, tenía un parlante al lado mío y juro que no escuchaba lo que decía la gente”, explicó la expareja del futbolista del Atlético de Madrid.

Asimismo, la influencer acotó que, en las imágenes, estaba bajo los efectos del alcohol debido a las celebraciones de Año Nuevo. “Por eso en un momento hago así (se toca la oreja) porque no escuchaba lo que decía, después, cuando escuché los audios me quería morir, pero ya pasó. Me arrepentí. Capaz si estaba 100% sobria, no lo decía”, agregó.

Rodrigo De Paul denunció a Camila Homs

Rodrigo De Paul denunció penalmente a Camila Homs por unas supuestas amenazas en contra de él y Tini Stoessel.

Según contó el mediocampista, la madre de sus hijas habría estallado de furia tras conocer que fue a visitar a su novia en lugar de pasar a buscar a sus hijos, a quienes no veía hace un mes debido a su participación en el Mundial Qatar 2022.

Sin embargo, el campeón del mundo aseguró que, previamente, había llegado a un acuerdo con Homs para visitarlos al día siguiente de su encuentro con Tini, pues ese mismo día debió participar en las celebraciones del plantel tras la obtención de la Copa del Mundo.

“Consensué con su madre (Camila) que los vería al día siguiente, lo que así ocurrió y permanecí toda la tarde con ellos, mientras que el día de mi arribo fui por la noche a encontrarme con mi pareja actual, Martina Stoessel. Esto evidentemente provocó la furia de la denunciada”, se lee en el texto de la denuncia.