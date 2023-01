Carlos Alcántara recordó la vez que Carlos Carlín le tiró una cachetada: "Casi te mato"

Hace unos meses, Carlos Carlín lanzó su canal de Youtube que trataba de una serie de entrevistas a diferentes personajes de la televisión peruana. Una de las charlas más recordadas fue en la que tuvo como invitado a Carlos Alcántara, con quien compartió años de trabajo.

'Machín' contó curiosa anécdota con Carlos Carlín

Uno de los temas que más se habló fue su paso por Pataclaun, ya que ambos eran protagonistas de esta serie. En ese momento, salieron a relucir mucho temas y anécdotas que pasaron juntos.

Una de las historias que más llamó la atención fue cuando el popular ‘Machín’ contó cuando estuvo molestado mucho a su compañero. Carlos Carlin no soportó más las bromas en ese tiempo y le metió una cachetada que lo dejó sin palabras.

“Yo te veías y decía: ‘Pucha este chico no tiene calle’. Entonces yo te jod** y te jod**. No sé en qué momento, en el corte, no sé a qué voy y qué te hago, pero tú ya estabas medio asado y me metiste un cachetadón”, narró Carlos Alcántara. Por su parte, Carlín se sorprendió de lo contado y preguntó: “¿De verdad?”.

Carlos Alcántara admitió que se merecía esa cachetada

Carlos Alcántara continuó con su anécdota y contó: “Claro, me agarraste así. Se me subió la sangre y dije: ‘Lo mato’. Volteé a mirar y dije: ‘Lo mato’. Fue tan contundente tu golpe que me guardé todo. Es como que de quien menos te imagines, te ponga el pare”. Finalmente, ‘Machín’ admitió que se merecía ese golpe por todas las veces que lo había molestado.

Esta entrevista en YouTube tiene unos meses, pero sigue siendo tendencia en otras redes sociales. En TikTok existen extractos de esta conversación que tienen miles de interacciones por parte de los usuarios quienes los recuerdan con mucho cariño.