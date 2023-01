Carlos Vílchez niega rumor sobre pelea con Carlos Álvarez: "La gente cree que le tengo bronca"

La salida de Carlos Vílchez del programa de Jorge Benavides sigue dando de qué hablar. Es por ello que Verónica Linares invitó al cómico a una entrevista para su canal de YouTube. Él aclaró que nunca tuvo 'bronca' con Carlos Álvarez, pero reconoció que no comparte el mismo humor.

Como se recuerda, el comediante dejó ATV para sumarse a un nuevo proyecto de América Televisión, donde conducirá un programa al mediodía junto con María Pía Copello.

Nunca le tuvo 'bronca'

La charla entre Verónica Linares y Carlos Vílchez en YouTube resultó entretenida. Sin embargo, ella estaba curiosa por saber si tenía alguna rencilla con Carlos Álvarez, pero el cómico aseguró que no le guarda rencor.

"Yo no le tengo bronca a Carlos Álvarez, la gente cree que le tengo bronca. Lo que pasa es que Carlos tiene un humor diferente al de Jorge (Benavides). Carlos tiene un humor bien político, netamente político, yo no le entró a la política, no me gusta la política y por eso no coincido con él", respondió Vílchez.

Asimismo, aclaró que, si bien no trabajaría con él, no llamaría a eso una pelea. Esta conversación habría surgido debido a que algunos usuarios pidieron que Carlos Álvarez sea su reemplazo, luego de su salida del programa de JB.

"Yo en una entrevista dije que no trabajaría nunca con Carlos Álvarez y la gente lo tomó por el otro lado. Y ahora la gente está poniendo, 'ahora que ya se fue el Vílchez que regrese Carlos Álvarez'", comentó Vílchez. Por ahora, él está enfocado en la conducción de su nuevo programa del mediodía con María Pía Copello en América Televisión.