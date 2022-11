Carlos Vílchez deja ‘JB en ATV’ y vuelve como conductor a ‘América TV’

¡Ultimo minuto! Carlos Vílchez le dice adiós al programa ‘JB en ATV’ y vuelve a las pantallas de ‘América TV’ junto a María Pía Copello para el deleite de todos sus seguidores.

La popular ‘Carlota’ sería la encargada de llevar la cuota humorística al espacio televisivo que reemplazaría al magazine ‘En Boca de Todos’, así lo confirmó la animadora.

“Contenta, emocionada, es una mezcla de sentimientos. Tomo con mucha humildad que piensen en mí para este proyecto de mediodía. Las cosas hay que hacerla con miedo, no importa… No he trabajado con Carlos Vílchez, pero nos llevamos super bien, hay bastante química, cuando hemos hecho alguna cosa siempre ha habido una bonita relación. Carlos me hace reír, es muy gracioso, me parece espectacular, qué bonito porque a mí me encanta el humor”, afirmó Copello.

Estas declaraciones se dieron a conocer a través del programa ‘América Espectáculos’ conducido por Rebecca Escribens.

