Carlos Vílchez no seguirá trabajando con Jorge Benavides: ¿Volverá 'El especial del humor'?

Se confirman las especulaciones. Magaly Medina indicó que Carlos Vílchez dejará ATV para emprender un nuevo proyecto en otro canal.

Durante la conversación que tuvo con Tomás Angulo y Alfredo Benavides, la conductora de Magaly TV, la firme, comentó que la popular Carlota ya no trabajará con Jorge Benavides y que se irá al canal 4.

"Tú tenías un show con Vílchez", empieza diciendo Benavides, quien estaba imitando a John Kelvin. "¿Cuál Vílchez?", responde Angulo. Ante ello, Magaly dice lo siguiente: "El que se va a otro canal. Oye, pero él se va a América TV y a nosotros nos mandan a ti. Carlos Vílchez se va a América y viene Tomás Angulo", generando las risas de todo el set de televisión.

Magaly Medina adelantó la noticia

Hace una semana, la propia periodista de espectáculos indicó, luego de la salida de En boca de todos del aire, que América TV cocinaba un nuevo proyecto con María Pía Copello. “Según los rumores que están sueltos en plaza, ella volvería ahora a la televisión con un programa diario al mediodía, nada menos. Cuy te puedo recomendar”, indicó la popular Urraca en su momento.

Luego, complementó la información indicando que su compañero sería Carlos Vílchez, pero personificando a Carlota.

Esta decisión estaría relacionada con el rumor que se viene especulando en las últimas semanas. De acuerdo con algunos conductores de espectáculos, Jorge Benavides y Carlos Álvarez volverían a trabajar juntos. Y como es sabido, Vílchez no tiene intención de trabajar con Álvarez.

"Si Jorge regresa con Carlos, yo me paso a retirar. Yo no puedo trabajar con Carlos. No es que no nos llevemos bien o nos llevemos mal, pero no me gusta mucho trabajar con él. Trabajé con él una temporada, y no me agradó mucho", indicó la popular Carlota en una entrevista a Capital hace algunos años.