Carlos Vílchez desmiente a María Pía y asegura que no ha renunciado a ATV: "Si cambio de camiseta, lo diré"

Lo niega hasta el final. Carlos Vílchez aseguró que no ha renunciado a ATV y haber firmado con América TV para conducir un programa al mediodía.

En declaraciones para las cámaras de Magaly Medina, la popular Carlota negó tener un vínculo con el canal 4, tal y como lo indicó María Pía Copello.

"¿En algún momento he dicho que me voy de ATV? No, Magaly lo ha dicho. Mientras yo no lo diga, todavía no me voy, yo estoy acá. Pertenezco al canal (…) No tenía por qué dar un paso al costado porque me tratan bien, si me trataran mal doy un paso al costado en una”, indicó en un primer momento Carlos Vílchez.

“Estoy contento de estar con Jorge. Tenemos una amistad de 38 años y así nomás nadie la tiene, pero si yo cambio de camiseta yo mismo lo voy a decir, me voy a encargar, te lo aseguro”, complementó el actor cómico.

Como se recuerda, la excompañera de Timoteo aseguró, durante la preventa del canal 4, que conducirá un programa al mediodía junto a Carlos Vílchez, declaraciones que sorprendieron a muchos.

“Contenta, emocionada, es una mezcla de sentimientos. Tomo con mucha humildad que piensen en mí para este proyecto de mediodía. Las cosas hay que hacerla con miedo, no importa… No he trabajado con Carlos Vílchez, pero nos llevamos super bien, hay bastante química, cuando hemos hecho alguna cosa siempre ha habido una bonita relación. Carlos me hace reír, es muy gracioso, me parece espectacular, qué bonito porque a mí me encanta el humor”, afirmó Copello.