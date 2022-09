Carlos Vílchez no estará en 'El Especial', programa de Jorge Benavides y Carlos Álvarez

Jorge Benavides y Carlos Álvarez estrenarán este sábado 'El Especial', programa especial que los volverá a juntar luego de algunos años.

Una de las preguntas que han surgido en los últimos días es si Carlos Vílchez estará presente en el espacio humorístico. Como se sabe, el popular 'Carlota' indicó hace algunos años que no trabajaría con Carlos Álvarez, y este sábado lo confirmó.

A través de una entrevista con el diario Trome, Carlos Vílchez indicó que no actuará en 'El Especial' y que se enteró por los medios de las grabaciones de dicho programa.

"Te soy franco. Nosotros (con su novia) hemos estado de viaje tres días, trabajando, en Huancayo, y yo no me he enterado. Hemos estado jueves, viernes, sábado y el domingo me fui al estadio (para ver el clásico Alianza Lima vs Universitario de Deportes) y no he chequeado lo que pasa en redes sociales, no sé si el programa sale junto con nosotros, si sale después ni qué día sale, pero sé que les irá bien porque los dos son grandes imitadores, pero Jorge es mejor. Te lo digo de corazón, no porque Jorge sea mi amigo, a mí me gusta más Jorge como imitador", indicó en un primer momento Carlos Vílchez.

¿Por qué Carlos Vílchez no trabajaría con Carlos Álvarez?

Luego de la respuesta brindada, el conductor de Noche de patas dijo que no trabajaría con Carlos Álvarez porque sus personajes son políticos y él odia la política.

"Carlos tiene por lo menos seis o siete personajes que a mí me agradan, también dije que me gustaba mucho lo de las viejas de La Molina, Monseñor Durand, el general Donayre, pero yo no podría trabajar con él porque tiene un humor diferente, recontra político. A él le gusta la política, sabe mucho de eso. Yo no, para empezar, odio la política, nunca me he metido ni me meteré en política. Entonces, no creo que podamos trabajar juntos porque él hace política", indicó en su momento.