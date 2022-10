Carmen Machi en 'El Hormiguero': "Tengo el coxis que se me mete para adentro"

La visita de Carmen Machi y Laura Galán al programa El hormiguero fue inolvidable. Además de hablar de la película La cerdita, la actriz no tuvo vergüenza en revelar un tratamiento quiropráctico que sigue luego de haberse fracturado el coxis en una cinta dirigía por Nacho García Velilla.

Aunque los detalles fueron tomados con sorpresa y un poco de gracia por el público, Machi se mostró muy firme en hablar sobre lo sucedió.

Carmen Machi en 'El hormiguero'

El tema de la conversación fluyó cuando las artistas hablaban sobre las cosas más raras que han tenido que hacer durante los rodajes. Pablo Motos le recordó a Carmen Machi que una vez la hicieron manejar un tractor.

“Ah sí, de hecho, estoy destrozada en el coxis. Tengo el coxis que se me mete para adentro pero luego Pilar una quiropráctica que es excepcional de vez en cuando me mete el dedo en el culo y me lo saca”, confesó la actriz ante la mirada de sorpresa de su compañera y el silencio de Motos, quien luego de captar las palabras solo atinó a preguntar si esta terapia era dolorosa.

“Duele más tener el coxis metido hacia dentro que realmente el hecho que te lo saquen (...) no lo sabe hacer todo el mundo, lo sabe hacer ella y gente de su equipo”, comentó.

Aunque sus confesiones desataron risa entre el público de El hormiguero, Machi recalcó que hay problemas en el cuerpo que están directamente relacionados con lesiones en el coxis y no queda otra alternativa que hacer dichas prácticas, ya que es la única forma de llegar a la última vértebra del cuerpo.

“Que se meta hacia dentro es terrorífico”, finalizó.

Carmen Machi y Laura Galán interpretan ‘La cerdita’

Carmen Machi y Laura Galán anunciaron en El hormiguero el próximo estreno de su película La cerdita, que llega a los cines el 14 de octubre.

El filme trata de una chica que sufre de bullying debido a su aspecto físico, pero una persona secuestrará a sus acosadoras y ella se verá en la tarea de decidir si ayuda al secuestrador o a las chicas que tanto daño le han hecho.

Carmen Machi, en #MachiGalánEH: “De vez en cuando, me mete el dedo en el culo y me saca el coxis”.



¡Menudo MOMENTAZO! La amo como profesional, pero esta anécdota me ha hecho reír muuuucho😂👏🏼 pic.twitter.com/vHZ2TmRX1m — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) October 11, 2022