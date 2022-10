'El hormiguero': Pablo Motos confesó que sufrió de bullying de niño

El hormiguero de este martes 11 de octubre tuvo un toque diferente a los demás programas. Las artistas invitadas para esta ocasión fueron Carmen Machi y Laura Galán, actrices que vienen trabajando en Cerditas, una producción que habla sobre el bullying, los prejuicios y los estereotipos que sufren las personas.

Pablo Motos confesó haber sido víctima de bullying

Durante el programa, e conductor Pablo Motos confesó haber sufrido de bullying en su etapa de colegio: “Yo sí que sufrí bullying por ser pecoso. Tenía muchas y me acosaban en cada recreo, lo pasé muy mal. Recuerdo que decían que si te ponías Coca-Cola se quitaban las pecas y yo lo hacía, pero no desapareció ninguna”.

Las actrices se pronunciaron sobre este tema

Esto dio pie a que Laura Galán contara su visión de este tema: “Yo he sido gorda siempre, y he tenido una infancia y una adolescencia estupendas. Me gusta decirlo porque el bullying cuando eres una persona no normativa, no debe ser la norma. No debemos dar por hecho que por tener este cuerpo es así. No he sufrido bullying porque no es la norma y porque no se puede consentir”.

Finalmente, Carmen Machi también quiso brindar su opinión al respecto: “Tengo la sensación de que cada vez como sociedad somos más conscientes de ello. De hecho, hay muchas empresas que hacen un trabajo y se introduce más como algo normativo, que uno sea como sea”.

Tras su participación de las actrices, en el programa se comenzó a debatir y opinar sobre este tema y cómo es que este repercute en la vida de los más jóvenes. El tema continuó en redes sociales gracias al programa.