César Ritter: ¿ Cómo fue la construcción del personaje de 'Lalo' de 'Mil oficios''?

‘Mil Oficios’ dejó muchos personajes entrañables que hasta el día de hoy siguen ocupando los corazones de la generación que creció con la historia de ‘El Rey del Recurseo’.

Uno de ellos fue el de ‘Lalo, la locura’, interpretado por César Ritter, y es que su aspecto físico, forma de hablar, caminar y discurso peculiar, quedaron marcados en los corazones de todos los peruanos.

Lalo ‘La locura’

El artista confesó al programa de podcast Moloko, que su papel solo iba durar 15 capítulos en la mencionada serie. Sin embargo, debido a la gran aceptación del público pasó a ser parte de los principales.

El actor reveló que ‘Lalo’ tiene muchas características de él y que fue Efraín Aguilar, quien le dio la libertad de armar el personaje. Incluso dentro del guion no estaba previsto el escenario de su cuarto, y él mismo ayudó a armarlo trayendo de su casa varios cuadros entre otros objetos personales de su verdadera habitación.

Asimismo, contó que de él nació la idea de las innumerables conversaciones que tenía con Dios y las cuales se convirtieron en las escenas más graciosas de la serie.

“Yo siempre he querido darla de barrio, pero en realidad no lo tengo. Tenía una fascinación por el que siempre ha tenido barrio. Lalo tiene muchísimas cosas mías. Lo que hizo que el personaje tuviera una mayor libertad y, tal vez, por momentos, una mayor verdad dentro de lo inverosímil que puede ser el personaje (…) Lo que más me gustaba de Lalo era que de repente los papás no podían tener cabeza, porque no había presupuesto. La familia de Lalo era su barrio, reveló Ritter.

¿Cómo era su personaje?



Lalo Chávez también llamado por el mismo como Lalo ‘La locura’, era el mejor amigo de Memo, hijo de Renato Reyes (Adolfo Chuiman), el protagonista con quien tenían la peculiar frase "pa la yentis".

El joven era conocido por ser muy tímido y tonto, aunque tenía talento para el dibujo, pero además vivía perdidamente enamorado de Lucía. Sin embargo, con la llegada de las ‘Chicas terremoto’, formó pareja con Carola.