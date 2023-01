‘Chibolín’ ironizó que Karla Tarazona habría retirado a Adriana Quevedo de la conducción: "Si ya sacaste a una"

El recién estrenado programa Préndete que conduce Karla Tarazona, Metiche y Melissa Paredes tuvo como invitado especial a Andrés Hurtado.

La conversación dejó bastante de qué hablar en las redes sociales, sobre todo cuando se mencionó a Adriana Quevedo, exconductota del programa.

'Chibolín' 'echó' a Karla Tarazona: "Si ya sacaste a una"

Uno de los temas más comentados fueron las revelaciones que hizo Chibolín sobre la relación entre Karla Tarazona y Adriana Quevedo, con quien compartió programa el año pasado.

Lee también: Melissa Paredes casi se cae al enterarse que Ignacio Baladán sería el cuarto conductor de ‘Préndete’

Andrés le dijo a Karla, en tono sarcástico, que no sea mala y le dé oportunidades a Melissa Paredes, haciendo énfasis que había 'sacado' a una conductora anteriormente.

“Karla no se lleva con Melissa, y si ya sacaste a una, tranquila. Hay que dar oportunidades, no seas tan malita”, dijo el conductor de Sábado con Andrés.

Karla no se quedó callada y le siguió la cuerda al conducto.: “Igual le quedan pocos meses”, expresó la conductora con respecto al contrato de Melissa Paredes.

Rodrigo González habló sobre la relación entre Karla Tarazona y Adriana Quevedo

A raíz de esto, los rumores sobre la relación que tenían Karla Tarazona y Adriana Quevedo fueron comentado en otros programas.

En Amor y fuego, Rodrigo González habló sobre los rumores que le comentaron de la relación entre ambas conductoras.

Lee también: Karla Tarazona abandona el set de ‘Préndete’ tras el ingreso de Ricardo Rondón: “¿Para qué lo traen?”

“Karlita Tarazona, bájale dos revoluciones a tu ímpetu. Lo que me han dicho es que, a Adriana Quevedo, quien no se metía con nadie, que tenía su show y tenía su público, la tratabas mal, la ignorabas, no le hablabas”, expresó ‘Peluchín’.

Luego de eso, Rodrigo dejó entrever que fue Karla quien hizo que Adriana Quevedo no vuelva a conducir en el canal 5: “Parece que la Tarazona no es una persona muy fácil de sobrellevar, o hay algo que le molesta de sus compañeras. A la Paredes, está bien, pero Adriana, que no tiene un perfil para que te andes metiendo con ella ni buscándole bronca ni lanzándole pullas”.