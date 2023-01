Karla Tarazona abandona el set de ‘Préndete’ tras el ingreso de Ricardo Rondón: “¿Para qué lo traen?”

En el estreno de Préndete, el nuevo programa de Panamericana Televisión, se anunció que habría un cuarto conductor que compartirá pantalla con Karla Tarazona, Melissa Paredes y Metiche.

Lee también: Karla Tarazona llora por su divorcio: “Mi corazón sigue roto”

Este jueves, Ricardo Rondón fue presentado como el nuevo conductor del magazine. Esto no fue del agrado de Karla Tarazona, quien abandonó el set en múltiples ocasiones.

Karla Tarazona incómoda con el ingreso de Ricardo Rondón

Ricardo Rondón volvió a la televisión tras la cancelación de En boca de todos. Esta vez, como el nuevo presentador de Préndete.

“Se acabó el misterio, se acabó la intriga. Vamos a aclarar, eso de cuarto conductor lo vamos a arreglar. En un programa no hay primero, segundo o tercer conductor, hay conductores y punto. Hoy conocen a su conductor y sus tres co-conductores”, aseguró Rondón al ingresar al set.

Esto desató la incomodidad de Karla Tarazona, quien anunció que hará su reclamo, pues no era lo que le habían prometido. “Voy a hacer mi reclamo porque la verdad no entiendo, vendieron un cuarto conductor guapo, musculoso, regio, chico reality, no entiendo qué está pasando acá”, comentó la presentadora.

Ante esto, Rondón se burló y respondió. “Por lo menos soy más guapo que el Rey de los Huevos”, haciendo referencia a Rafael Fernández, el exesposo de Karla Tarazona.

Aunque intentó defenderse, no le permitieron responder. “Si no me va dejar hablar para qué lo traen”, dijo antes se abandonar el set.

Lee también: Karla Tarazona cuadra a Melissa Paredes durante su debut “Acá se comparte todo, menos los maridos”

Durante el programa, Ricardo Rondón compartió con los tres conductores las bases para ser un buen conductor. El presentador expresó que debían dejar de bailar y ser menos “huachafos”, lo que originó que Karla abandonara nuevamente el lugar.

Al final del segmento, se aclaró que Rondón no era el conductor y solo estaba como un invitado especial. Sin embargo, se confirmó que era uno de los candidatos.