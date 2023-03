Chris Martin habló sobre el primer trabajo de su hija como cajera: "Me dijo 'papá vete'"

Apple Martin trabajó como cajera en una tienda de ropa, por lo que su padre, Chris Martin, se sintió orgulloso de ella. El cantante de Coldplay fue al local para sorprenderla y su historia se convirtió en viral.

Chris Martin visitó a su hija en su trabajo

El vocalista de Coldplay es uno de los artistas más queridos por sus fanáticos. El inglés contó que su hija trabaja en una tienda de ropa. Asimismo, relató sobre la vez que la visitó en su entorno laboral.

"Mi hija trabaja en una tienda de ropa, es su primer trabajo y estoy muy orgulloso de ella. Y está creando su propio camino en el mundo. No le conté a ella, pero fui a verla, a sorprenderla. Y pensé que sería mejor comprar algo, así que tome una remera de un perchero y me puse en la fila", dijo el artista.

Chris contó que -al inicio- sintió miedo, pues su hija le pidió que se vaya. Tras darle algunos caramelos a escondidas, Apple le gritó que lo amaba. "Ella estaba en la caja, había dos cajas. Y ella me vio e hizo esto: 'Papá, vete'. Me sentí terrible así que me moví a la otra fila agarrando mi remera, estaba realmente asustado de mi hija. Y pagué la remera. Le había llevado un poco de caramelos. Ella ama los caramelos. Entonces, le dije a la chica: '¿Le puedes dar esto a mi hija?' Y cuando estaba saliendo ella gritó: 'Te amo papá'", finalizo su anécdota.

Los cibernautas lo respaldan

La anécdota de Chris Martin sobre la visita al trabajo de su hija generó diversos comentarios. La mayoría de los seguidores alabó a Chris Martin por dejar que su heredera siga su propio camino.

"Sus ojos brillaron cuando dijo: 'Te amo papá'", "¡Excelente crianza... no darles todo! ¡Las cosas se ganan... y ojo que tienen mucho dinero!", "No hay nada mejor que enseñar el valor del trabajo a tus hijos", "Que hermoso como demuestra su amor por su hija", son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación.