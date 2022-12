Christian Anoceto fue eliminado de 'Reto 4 elementos'

La recta final de Reto 4 elementos se va acercando. En el último programa, Christian Anoceto se despidió de sus compañeros al ser eliminado de la competencia luego de perder el duelo ante Jahn Lozada.

El cubano, quien era uno de los grandes favoritos para convertirse en el Maestro de los 4 elementos, cayó en la pista de fuego.

El último reto de Christian Anoceto

Luego de haber pasado por el Inframundo con Jahn Lozada, Raúl y Ricky, Christian Anoceto fue al reto de eliminación junto Jahn Lozada, este último se había rendido de la prueba de recolectar carne.

Ya en el circuito de fuego ambos participantes se enfrentaron al todo por el todo en lo que para muchos era como una final adelantada de Reto 4 elementos.

Lee también: 'Reto 4 elementos': Lucy y Alexis son eliminadas del programa

Jahn sacó la ventaja y llegó primero a la zona de disparo de fuego donde adelantó a su compañero con dos tiros. Finalmente, Christian Anoceto perdió por 3-1.









La despedida de Christian Anoceto de Reto 4 elementos

Tras finalizar la prueba, Christian Anoceto del equipo rojo abrazó a su compañero triunfador y se despidió del programa.

“Estoy muy agradecido con Reto 4 elementos por haberme dado la mejor experiencia de mi vida; he hecho buenos amigos, he disfrutado, he llorado, he hecho de todo aquí, la verdad es que no me quejo de nada”, señaló.

Asimismo, el joven tuvo unas sentidas palabras hacia gran amiga en Reto 4 elementos, Inna.

Lee también: ‘Reto 4 elementos’: Rodel perdió contra Alexis y se va al Inframundo con Lucy

“Quiero decirte muchas gracias, este tiempo que compartimos como dupla, la verdad es que fue excelente, tuvimos una buena racha, le dimos 'paro' a todo el mundo, estoy muy agradecido porque fuera buena amiga, primero que todo y por siempre estar ahí. Estoy seguro de que tú puedes ser la gran maestra de los 4 elementos, la verdad es que tengo mucha fe en ti”, recalcó.