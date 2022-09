Christian Domínguez deja mensaje a Leonard León: "Tus hijos aún me dicen papá"

Aunque hace varios años que la relación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona terminó, el cumbiambero guarda una estrecha relación con los hijos de su expareja. Luego que esta declarara que Leonard León no cumplía con sus obligaciones paternas, Domínguez confesó la situación que le tocó presenciar cuando estaba con la conductora de televisión.

“Siempre me ha parecido bastante triste porque no tienen a su papá, está ausente. Nunca me gusta declarar del papá porque no me corresponde, pero siempre me ha causado mucha tristeza”, señaló.

Christian Domínguez: “Yo estaré siempre para ellos”

Durante sus declaraciones, Christian Domínguez mandó un mensaje a su colega Leonard León y le pidió que se acerque más a sus hijos.

“Les diré una infidencia, hasta cuando estaba el matrimonio de Karla y Rafael, ellos me siguen diciendo papá Christian”, reveló. Asimismo, señaló que ha sido difícil alejarse de los chicos y hacerles entender que si se acerca podría ocasionar más problemas.

“Me da pena que hay un momento donde piensan ellos que yo me alejo por algo (…) He tenido siempre que luchar con ese sentimiento, de no llevármelos a los tres y salir. Yo los quiero muchísimo, yo estaré ahí siempre. Cada vez que dejo a Valentino, ellos salen y nos abrazamos. Esto es otra muestra para que el papá de los mayores se acerque”, subrayó al programa ‘América Hoy’.

Christian Domínguez: “Mis hijos sí tienen padre”

En otro momento, Domínguez se mostró indignado por las declaraciones de Rafael Fernández, quien señaló que brindaría ayuda económica a los hijos de Tarazona con Domínguez, pese a separarse de ella ya que los “no tenían padre”.

“Yo doy una pensión desde que mi hijo nació, su mamá está a cargo del 50% de los gastos de mi hijo. Mi hijo no necesita de nadie, tiene dos padres que trabajan por él, eso, lo que dijo, lo pinta de cuerpo entero”, arremetió.