Christian Domínguez contra Rafael Fernández: “Mi hijo no necesita de nadie, tiene dos padres que trabajan”

Explotó. Christian Domínguez se pronunció en su programa de televisión luego de las declaraciones de Rafael Fernández, quien indicó que le seguirá pagando los estudios a Karla Tarazona.

Visiblemente molesto, el cantante de cumbia aseguró sentirme fastidiado por las declaraciones del 'Rey de los Huevos’, quien dio a entrever que sus hijos no tenían papá.

“Me incomoda, porque hace entrever que mi hijo es huérfano, que mi hijo no tuviera un padre que trabaja por él, que no tuviera una pensión, no tuviera una madre. Yo, en ese momento, quise hacer mil cosas para ubicarlo”, indicó en un primer momento Christian Domínguez.

Sobre la afirmación de que el empresario le pagaba el colegio a su hijo, el cantante afirmó que él le da una pensión a su pequeño y que no le falta nada.

“Para mí fue una sorpresa. Yo doy una pensión desde que mi hijo nació. Yo pagó el 50 % de sus gastos y su madre el 50 %, que es suficiente para que él estudie, tenga donde vivir y tenga una buena alimentación. Eso fue lo que me incomodó. Mi hijo no necesita de nadie, tiene dos padres que trabajan por él. Eso lo que dijo lo pinta de cuerpo entero”, afirmó.

Por último, dijo que su familia estaba indignada por lo sucedido y espera comunicarse con Rafael Fernández para que le explique sus declaraciones. “Mi familia está indignada por el tema. Espero que se rectifique, que explique lo que dijo en su momento. Yo no sé cómo actuar para no afectar a mi hijo”, finalizó.

Rafael Fernández pagará estudios de los hijos de Karla Tarazona

La reacción de Domínguez se produce cuando Rafael Fernández dijera que le iba a seguir pagando los estudios a los hijos de la conductora.

"El colegio se va a mantener igual. Para mí es básico la educación. Lo que yo estaba pensando es hacer un fondo porque valen la pena, no solo son inteligentes, son cariñosos. Yo he ido a ollas comunes y nada me costaría darles un fondo, la cosa es que no desaprovechen la oportunidad”, agregó Rafael Fernández.