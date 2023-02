La isla de las tentaciones mostró un reencuentro muy tenso entre Claudia Martínez y Javi Redondo. Este hecho sucedió en uno de los debates que organizó el reality y lo ocurrido ha sido uno de los momentos más tensos en lo que va de la temporada, razón por la cual fue difundido por los medios de espectáculos españoles.

Claudia Martínez se pronunció en redes sociales

Claudia Martínez usó sus redes sociales para aclarar sobre lo sucedido: "Voy a aclarar lo de anoche porque sé que no entendéis nada. No sé si alguna vez habéis estado en una relación así, pero cuando la tenéis es muy complicado salir de ella. Javi y yo no estamos juntos desde el tres de octubre, pero obviamente nos hemos visto durante estos meses porque ninguno de los dos ha sabido poner punto y final a esta situación".

Dentro del mismo mensaje, la participante confesó que es muy difícil salir de una relación así: "Querer a alguien y saber que no te hace bien es una mierda y a los dos nos está costando mucho aceptar que no podemos estar juntos y dejarnos ir".

Claudia Martínez ha tratado de justificarse

Cabe mencionar, que Claudia fue muy criticada por las actitudes que mostró en dicho reencuentro con Javi. Por esta razón se trató de justificar de la siguiente manera: "Es que no es fácil y me parece lo más normal, que no sano, recaer. Y siento si estáis decepcionados, pero, al final, es mi vida y es lo que he sentido. Ojalá hubiera sido capaz de ser más fría y saber apartar todo, pero soy todo lo contrario y siempre hago lo que siento, así me va".

Finalmente, indicó que lamenta lo sucedido: "No sé, siento mucho todo y siento mucho la actitud de ayer. Me veo y no me gusto ni me reconozco, pero ha llegado un punto en el que todo esto me ha sobrepasado".

Claudia Martínez habló sobre su reencuentro con Javi Redondo en ‘Solos’

