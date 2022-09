‘Con altura' de Rosalía y J Balvin superó los 2 billones de view en YouTube

YouTube ha posicionado las canciones de los artistas internacionales de mejor manera que los reproductores de música. De hecho, uno de los casos más sonados es el Rosalía y J Balvin, quienes han logrado alcanzar los 2 billones de reproducciones de su tema 'Con altura'.

‘Con Altura’ llega a 2 billones de visitas



‘Con Altura’, dirigido por Director X, ha logrado la marca de 2 billones de visitas en YouTube, convirtiéndose en uno de los videos más importantes de la carrera de ambos artistas. Además, cuenta con 9 millones de likes, lo que comprueba su éxito en la plataforma digital.

Cabe recordar que la canción alcanzó -al momento de su estreno- ubicarse en la posición 12 de del Hot Latin Song de Billboard. Asimismo, logró el puesto 15 en Latin Airplay.

Esta no es la única buena noticia para Rosalía y J Balvin, ya que ambos integran listas importantes de la plataforma YouTube. Rosalía se encuentra en el número 7 de Global Top Songs mientras que J Balvin es el 7 en Global Top Artists.





¿Qué dijo Rosalía sobre ‘Con Altura’?

Rosalía, mediante un comunicado, habló sobre el éxito de ‘Con altura’. En él, indicó que lo hizo como un homenaje al reggaetón antiguo: “Es un homenaje al reguetón más clásico y original: el reguetón playero. Cuando era más joven me encantaba escuchar reggaetón y podría haber sido natural para mí hacer una canción como esta antes, pero no me gusta forzar nada”. Cabe recordar que ‘Con altura’, además de querer homenajear al reggaetón antiguo, presenta una fusión con un flamenco moderno.

‘Con Altura’ no sólo se puede escuchar en YouTube, ya que está presente en plataformas como Spotify, iTunes, Apple Music y Amazon.