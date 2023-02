Coti de ‘Gran hermano’ pidió un millón de pesos para desfilar en Carnaval y la rechazaron

Coti Romero, exparticipante de Gran Hermano, vio el Carnaval de Corrientes en un placo. Esto se debe a que fue rechazada por las comparsas tras querer cobrar una exorbitante suma de dinero para desfilar en el evento.

No la aceptaron

El pasado fin de semana, Yanina Latorre, panelista de LAM, desfiló en los Carnavales de Corrientes y se mostró muy agradecida por la oportunidad. Según su colega, Lourdes Sánchez: “Ella lo abrió y estuvo realmente hermosa... El vestuario, lo que baila y no cobra un peso”.

Pero no solo eso, la conductora reveló que un personaje de la región generó la indignación de los participantes por querer cobrar para participar. “Coti, la correntina de Gran Hermano, pidió plata para ir a la comparsa. Se ofendieron todos porque ella es correntina y se supone que esto un correntino lo lleva en la sangre”, mencionó.

“Arrancó hablando con algunos de los sponsors y pedía un millón de pesos para ir”, contó Yanina Latorre, quien aseguró que nadie quiso pagarle. “Terminó yendo por el pasaje, que se lo puso una marca, y cuando llegó empezó a negociar, pero ninguna de las comparsas que forman parte del carnaval la aceptó”, agregó.

Asimismo, Latorre señaló que en su caso, pidió que la incluyan en una comparsa y el equipo la aceptó. “A mí me dijeron que sí. De hecho, la chica que estaba en la carroza conmigo me cedió su lugar, pero podría haberme rechazado. A Coti ninguna comparsa la aceptó ni para desfilar gratis”, explicó.

“Esto me lo contaron todos los correntinos porque estaban indignados. Decían ‘se hizo famosa dos minutos, se olvida de la provincia y viene acá a querer cobrar’”, sentenció la presentadora.

Coti Romero responde por canjes

Como se recuerda, semanas atrás, se filtró el tarifario de Coti Romero relacionado a las colaboraciones que hacía con otras marcas en Instagram. Ante las críticas por sus elevados precios, la correntina salió a defenderse.

“Hay gente mala. Vi comentarios que decían que me creía Lady Di. Les quería decir que si no saben, no opinen, pero para qué me voy a calentar”, dijo durante una entrevista en Biri Biri.

La exconcursante del popular programa aseguró que era influencer desde antes, pero ahora tenía seguidores. “La gente habla porque no sabe y porque es gratis. Entonces, dije, que hagan lo que quieran. Si les gusta bien, y si no también porque son mis precios y lamentablemente la que puede, puede”, respondió.

