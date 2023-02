‘Gran hermano 2022’: Los participantes recibieron a sus familiares en la casa

Este lunes se vivió una gala emocionante en Gran hermano, pues tal como había adelantado Santiago del Moro, ingresaron seis nuevos participantes. Se trataba de los familiares de los concursantes, quienes estarán unos dias con el fin de ser parte del juego.

¿Quiénes entraron a ‘Gran hermano 2022’?

Los miembros de Gran hermano se han mantenido encerrados en la casa desde hace 4 meses, por lo que, los reencuentros con sus familiares estuvieron llenos de muchas sorpresas.

La primera en ingresar fue Valentina Ginocchio, hermana mayor de Marcos, quien llegó de Francia para sorprenderlo. Al verla, el salteñó se emocionó hasta las lágrimas y la estrechó en un abrazo. “Mirá hasta donde me traes, qué me estás haciendo”, comento Ginocchio.

Por otro lado, también estuvo Florencia Lattanzio, hermana gemela de Camila y arquera de Independiente en primera división. Al entrar a la casa, Camila rompió en llanto y corrió a su encuentro. “Te estaba extrañando, gracias por estar acá, estás muy linda”, dijo la participante, mientras su gemela intentaba calmarla.

Lee también: ‘Gran hermano 2022’: Daniela fue la eliminada de la semana





Por parte de ‘La Tora’ Villar ingresó Gladys, su madre, quien abrazó a su heredera con mucha alegría. La participante aprovechó para presentarle a Nacho, su pareja en la casa.

Uno de los ingresos que generó muchos comentarios fue el de Fabián, sobrino de Romina, pues la exdiputada se mostró muy decepcionada al ver que no podían entrar sus hijas. “¡Pensé que las iba a ver! ¿Por qué no las dejaron entrar?”, mencionó.

De igual manera, ingresó Camila Camarda, la hermana mayor de Julieta Poggio. La concursante se emocionó al ver a su familiar, pero se mostró preocupada pues pensaba que entraría su novio Lucca. “¿Está todo bien?”, preguntó Julieta y Camila solo le respondió que eran solo familiares.

Finalmente, el momento más emocionante se dio con el ingreso de Rodolfo Castañares, el progenitor de Nacho. Padre e hijo corrieron a darse un fuerte abrazo, razón por la cual el concursante no pudo dejar de llorar tras ver que su familiar vino desde Uruguay para apoyarlo. “¿Cómo estás, mi amor?”, decía ‘Rodo’ mientras le acariciaba la cabeza.

Las reglas para los familiares

Santiago de Moro saludó de los nuevos ingresantes, quienes tendrán que participar durante esta semana. Además, les pidió que no dieran información del exterior, pues podían perjudicar a los participantes.

Lee también: 'Alfa’ sobre su experiencia en 'Gran hermano 2022': "Fue difícil convivir con ellos"

“No se me dispersen ahora. Entró gente que ustedes aman. No los expongan. Se lo digo a los dos: a los que están adentro y los que vinieron de afuera. Una jugada en falso que Gran Hermano detecte y evalúe como infracción, al jugador lo manda a placa. Y a las visitas, las eyecta de la casa. No pregunten cosas que quieran saber. Les recomiendo que no hablen mucho del afuera y serán advertidos”, mencionó el presentador.