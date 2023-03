¿Cuántos veces ha sido nominado Martin McDonagh a los Oscar?

El dramaturgo y director Martin McDonagh se ha convertido en uno de los personajes más aclamados en la última temporada. El escritor, de apenas 52 años, empezó su carrera con la obra teatral The Beauty Queen of Leenane. Tal fue el éxito de su opera prima que lanzó dos proyectos más para completar la trilogía: A Skull in Connemara y The Lonesome West.

En 1997, con solo 27 años, se consagró como dramaturgo con su segunda trilogía The Aran Islands Trilogy. Esta fue presentada en diferentes teatros de Londres (Inglaterra) y, con ello, logró su esperada internacionalización.

Su ansiado debut audiovisual se dio en 2005 con el cortometraje Six Shooter, el cual fue muy aclamado por la crítica y se llevó su primer Premio Oscar. Tres años después, escribió y dirigió su primera película In Burges, el cual fue protagonizado por Colin Farrell, Brendan Gleeson y Ralph Fiennes.

Su último trabajo fue la película The Banshees of Inisherin, el cual supuso el reencuentro 14 años después entre los protagonistas de su ópera prima, Colin Farrel y Brendan Gleeson.

¿Cuántas veces ha sido nominado Martin McDonagh en los Premios Oscar?

A lo largo de su carrera, Martin McDonagh ha sido nominado varias veces a los Oscar. Aquí, un recuento de su presencia en la Academia.

2005

Martin McDonagh comenzó su carrera en el cine por todo lo alto. Su cortometraje Six Shooter fue nominado en la siguiente categoría, donde también resultó ganador:

Mejor cortometraje

2009

El angloirlandés recibió su segunda nominación por el liberto de su primera película In Bruges.

Mejor guion original

2018

Nueve años después, volvió a la lista de candidatos con Three Billboards Outside Ebbing, Missouri con las siguientes nominaciones:

Mejor película

Mejor guion original

2023

Su última película, The Banshees of Inisherin ha sido nominada en tres categorías:

Mejor película

Mejor guion original

Mejor director