Dalia Durán arremete contra John Kelvin: "Me dejaste por los suelos, pero ya no te tengo miedo"

Salió a decir su verdad. Dalia Durán se presentó en El gran show para hablar sobre la salida de John Kelvin de la cárcel.

Previo a su presentación en la gala del último sábado 29 de octubre, la cubana aseguró que su expareja necesita ayuda psicológica porque lo sigue viendo igual que antes.

Lee también: Dalia Durán le responde a Samu sobre su regreso a 'El gran show': “Estaba preparado, no llames show a lo que estoy pasando”

“Eso es lo más sorprendente, lo más frío y yo sabía que iba a ser así, no esperaba otra cosa. Nadie más que yo lo conoce porque yo he vivido 13 años de mi vida con él, 13 años que sé y puedo percibir en cada mirada y movimiento que esa persona no ha cambiado. Él tiene que recibir terapia constante”, indicó en un primer momento.

Luego, afirmó que ya no tiene miedo de él y que no se crea ninguna víctima de la situación porque no lo es. “Me dejaste por los suelos como mujer, como madre. Esa Dalia ya no existe, ya no te tiene miedo, porque yo ya no tengo miedo ni a ti ni a nadie. No te guardo rencor. Tú y yo lo sabemos, te digo algo más: tú podrás engañar a tu familia, a tu abogado, a muchas personas, pero a mí no me vas a volver a engañar y tampoco te engañes tú, porque no eres víctima de nada”, complementó Dalia Durán.









Dalia Durán confiesa que ya no tiene abogado

En otra parte de la entrevista, la modelo indicó que ya no cuenta con abogado porque decidió hacerlo a un lado por tratar de cubrir a John Kelvin.

"A veces, nosotras tomamos decisiones precipitadas porque nos encontramos en un momento vulnerable, en un momento donde los hechos eran recientes, tomé una mala decisión de hacer a un lado al abogado que con tanta empatía sabía del caso. Me defendió y yo por pena, por sentir en algún momento culpa, porque uno llega a sentir culpa, decidí hacerlo y ya”, indicó.