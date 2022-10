Dalia Durán le responde a Samu sobre su regreso a 'El gran show': “Estaba preparado, no llames show a lo que estoy pasando”

El gran show anunció por todo lo grande el regreso de Dalia Durán dos semanas después de haber sido eliminada del programa. De acuerdo con la promoción, la cubana llegaría al set de Gisela para “contarlo todo” sobre su relación con John Kelvin.

Esto generó los comentarios de Samu Suárez, conocido creador de contenido de espectáculos, quien indicó que el sonado regreso no es más que un show del programa de Gisela Valcárcel.

Dalia Durán responde a las críticas

Tras haber sido eliminada, el reality anunció que la cubana regresaría para hablar sobre el padre de sus hijos, John Kelvin, tras salir de prisión. “Es lógico que se iban a jalar de los pelos por haberla eliminado. Así que ya la amarraron para el show de las declaraciones. La devolvieron al show al toque nomás, aunque sea solo por un día, ni que fueran sonsos. El morbo vende“, comentó Samu Suárez.

Esto generó la molestia de la cubana, quien le envió un mensaje al periodista: “Respeto mucho tu opinión, pero primero hay que informarse bien. Mi regreso estaba preparado semanas antes para el desafío, yo estuve ensayando semanas atrás, cosa que ahora no regreso para bailar porque no tengo nada que festejar. Te pido que no llames show a todo lo que yo estoy pasando”, escribió.

Dalia Durán también aseguró que la producción de El gran show la está apoyando: “Ellos están siendo empáticos y entienden que no estoy preparada emocionalmente para bailar el sábado, pero tengo un contrato y una verdad que tiene que ser escuchada por muchísimas mujeres que hoy en día se sienten en desamparo total por nuestras autoridades”.

Samu le responde a Dalia Durán

Samu Suárez mostró los mensajes que le había enviado y decidió responder con un video: “A ver Dalia Durán, me da pena el tonito en el que estás hablando. No te estoy atacando a ti en ningún momento. Repite, escucha lo que he dicho, yo no me estoy burlando de que tú estás haciendo un show”.

“Lo único que sé que tú fuiste eliminada de un reality de competencia y si has estado preparándote o no para volver este sábado es un acuerdo entre tú y la gente que has tenido. Si vas a hablar o no lo están diciendo ellos”, agregó el creador de contenido.

Dalia Durán responde a Samu por su regreso al ‘Gran Show’

