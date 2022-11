Dalia Durán confesó dejar su tratamiento psicológico

Dalia Durán ha estado pasando por momentos muy complicados debido a los problemas con John Kelvin. La cubana fue blanco de críticas tras ser vista en una reunión con el cumbiambero para reconciliarse, por lo que fue a un medio de comunicación para declarar sobre este tema.

Aunque no fue lo único que se animó a revelar, pues señaló que no habría tomado la decisión correcta al volver a ver a su ex pareja.

Las declaraciones de Dalia

Rodrigo González 'Peluchín' y Gigi Mitre cuestionaron a Dalia Durán por su reunión con el artista John Kelvin, quien había estado en prisión luego de agredirla física y sexualmente. Los conductores de Amor y fuego creen que su en reunión parecía que había 'complicidad' entre los aún esposos.

La bailarina se pudo comunicar con ellos a través de una llamada telefónica para dar su versión de los hechos. "Creo que fue un exceso de mi parte esa cena. Debió quedar en la comisaría todo", confesó. "En ningún momento supe si se estuvo grabando en ese restaurant... Eso no fue así, pero si estuvo de más que yo me haya sentado con John Kelvin ese día", añadió.

Luego de eso, la conductora de televisión le preguntó si seguía con su tratamiento psicológico. "Si en algún momento lo tuvo, lo dejé, porqué esperé un compromiso de por medio que nunca se dio. Pero si estoy volviendo a retomarlo", respondió.

Como se recuerda, La expareja del cantante fue vista con el Kelvin en un restaurante donde sellaron la conciliación por el bien de sus hijos, inclusive brindaron y John le dedicó una canción para ella.