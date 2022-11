Dalia Durán sobre su reunión con John Kelvin: “No voy a justificar mi actitud en absoluto”

Dalia Durán se comunicó con el programa Amor y Fuego para brindar detalles sobre la cena que mantuvo con John Kelvin en la cual se les ve como si fueran más que amigos y es que, pese a todo el escándalo mediático en los que han estado envueltos, en los últimos días se les ha visto muy de cerca.

Dalia Durán se arrepiente de salida con John Kelvin

La cubana trató de darle explicaciones a Rodrigo González y Gigi Mitre sobre la actitud que tuvo con el cantante en una ‘cena de conciliación’ en donde se les ve brindando e incluso el cumbiambero le canta, la agarra de las manos y la abraza.

“No voy a justificar las imágenes en absoluto, creo que fue un exceso de mi parte, esa cena debió quedar en la notaría todo y de ahí retirarme”, afirmó.

Pero no solo eso, la bailarina también se justificó alegando que no pensaba que los estuvieran grabando. Asimismo aclaró que no pretende recibir ningún beneficio económico por la reunión.

Frente a ello, los conductores del espacio televisivo se mostraron consternados por sus palabras y le reprocharon su comportamiento.

“Qué pensaban que iban a pasar inadvertidos”, mencionaron.

Asimismo, Gigi le dijo que, si en la siguiente instancia John Kelvin salía librado de todo, ella iba ser la única responsable.

“Antes denunciabas y querías que se haga justicia ahora ya eres cómplice. ¿No te ves?, dijo por su parte Peluchín.

Dalia Durán confiesa si está enamorada de John Kelvin

Durante la entrevista, la presentadora le preguntó a la cubana seguía enamorada, situación que la bailarina negó.

“No, Gigi, en absoluto, yo ya hice mi vida eso no viene al caso”, respondió.

La conductora también le preguntó por la ropa provocativa que usó en la reunión, pero esta recalcó que siempre se viste de esa manera. Finalmente, contó que en un momento dejó el tratamiento psicológico que llevaba, pero ahora lo estaba retomando.