Dalia Durán furiosa con familia de John Kelvin por difundir audio de sus hijos: “Son unos psicópatas”

La polémica entre Dalia Durán y John Kelvin parece no tener fin. Esta vez, el hermano del cantante arremetió contra la cubana y la acusó de maltratar a sus hijos. En una entrevista con Magaly TV La firme, la cubana se refirió a lo ocurrido.

Hermano de John Kelvin acusa a Dalia Durán

A través de sus redes sociales, Jorge Alberto Sarmiento, hermano de John Kelvin, acusó a Dalia Durán de maltratar a sus sobrinos. Además, compartió audios que confirmarían su denuncia.

Lee también: Rodrigo González sobre beso de Andrea San Martín con nuevo galán: “Antes él me mandaba mensajitos”

Por su parte, Dalia Durán precisó que responderá por la vía legal. “Que sigan publicando, a mí me sirve mucho, que sigan insultando, que sigan poniendo audios de mis hijos, que sigan, está bien, es doloroso, todo lo que sea, me voy a aguantar. Esta vez no voy a responder, porque todo lo que se va a hacer se va a hacer de manera legal, así que se abstengan a las consecuencias”, declaró para Magaly Medina.

Dalia arremete contra familia de John Kelvin

Asimismo, Durán se mostró muy enojada y tildó de "psicópatas" a la familia de John Kelvin, luego que difundieran audios de sus hijos en las redes sociales.

Lee también: Magaly Medina llamó irrespetuosa a Paloma Fiuza por decir que Gisela es “flaca” de Facundo

“Ni si quiera tienen un poco de dignidad, empatía, tanto dicen amar a esos niños y publican sus voces, publican todo, o sea, no tienen nada que hacer todo el día, tienen tanto tiempo de estar en Internet, mandándole a toda la familia, a todos ahí metidos. Al final todos son unos psicópatas, eso es lo que queda más que claro”, sentenció la cubana.