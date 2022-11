Dalia Durán le envía mensaje a nueva pareja de John Kelvin: "Él sigue casado"

Dalia Durán no se guardó nada. La cubana llegó hasta el set de Magaly TV, la firme, para hablar sobre la excarcelación de John Kelvin y de la nueva pareja que este tendría, una joven arquitecta que fue captada durante la audiencia de liberación del cantante.

Al inicio, Dalia explica cómo se llevó a cabo la reunión: "Al mediodía, yo me escribo con el primo de John que está ahí (video de audiencia) y le digo: ‘Jimmy, ¿a qué hora empieza la audiencia?’. Y me dijo: ‘A las tres, pero no ingreses, que no es necesario’”, indicó en un primer momento.

"Yo entré con la cámara apagada y cuando entro, entre un poco tarde todavía incluso. Mientras ellos hacían ese espectáculo de sus besitos y esas cositas lindas. Yo recién entro y me doy con la sorpresa de que lo veo, vacilándose a él (John), vacilándose la chica”, manifestó.

Ante ello, la popular Urraca le consultó si aún le importaba John Kelvin, a lo que respondió que ya no y que le dijo amante a la mujer porque en términos legales siguen casados.

"No me ha importado ahora, no me importa si en mucho tiempo (...) Le dije ‘amante’ porque en el término que, si aún él se olvida, sigue casado. Que de pronto me de el divorcio”, finalizó.