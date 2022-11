Dalia Durán sobre aparición de John Kelvin en 'Amor y fuego': “Descarado, delincuente y mitómano"

¡No se queda callada! Dalia Durán utilizó su cuenta de Instagram para "abrir fuego" contra John Kelvin, luego de que el cumbiambero se victimizara durante entrevista en Amor y fuego.

Dalia Durán se muestra indignada por entrevista a John Kelvin

La cubana buscó concientizar a sus seguidores en Instagram, tras las declaraciones de John Kelvin en Amor y fuego, donde llamó "error" a las agresiones que propinó a Dalia.



“Es una lástima que en este país al que tanto quiero permitan llamar error a un delito, no voy a excusarme porque asumo mi culpa de que ese ser esté libre por no mantenerme firme. Indignante que un programa le pague para solo escuchar como se victimiza y culpando siempre a todos sin asumir su responsabilidad de corazón, qué pena de verdad”, se lee en su historia.

Lee también: John Kelvin envía mensaje a sus detractores: "Nunca abusé de nadie"

Además, utilizó fuertes adjetivos contra John, y aseguró que habría querido mediar con ella enviándole 'cosas', "Descarado, mitómano, delincuente, John Kelvin Sarmiento Llanto, crees que tu delito lo vas a tapar ante la gente que te aborrece con enviar hoy cosas, no necesité nada todo este tiempo menos ahora, déjenme en paz”, se lee en su cuenta de Instagram... Así como ellos envían a grabar, yo no soy de su misma calaña, pero sí dejo constancia para que no estén perturbando mi tranquilidad” sentenció.





Hace llamado al Poder Judicial y Ministerio de la Mujer

En otra parte del texto, Dalia también etiquetó al Poder Judicial y el Ministerio de la Mujer, pues asegura que el cumbiambero burló a la justicia y no obtuvo el apoyo esperado.

Lee también: Magaly 'entierra' a Dalia Durán por imágenes con John Kelvin: “Nunca más vengas a pedirme apoyo"

“Se han burlado en sus caras, pero sé que muchísima gente que me apoya y conoce jamás asistirá a uno de sus conciertos porque yo no necesito ni un centavo de él, todo este tiempo he mantenido sola a mis bebés” se lee.