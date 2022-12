Dani G habla sobre su relación con Bea Retamal en 'Pesadilla en el paraíso': "La estoy esperando, la quiero"

Dani G fue el último expulsado de Pesadilla en el paraíso. Esta vez, llegó al set para un nuevo debate en el que respondió preguntas sobre su relación con Bea Retamal y donde se volvió a encontrar con Patricia Steisy y Pablo Pisa.

Dani G se sincera sobre su relación con Bea

Desde el ingreso de Bea a la competencia, la relación entre ellos volvió a renacer de las cenizas, pero también regresaron los problemas.

Lee también: ‘Pesadilla en el paraíso’: Iwan Molina es el primer semifinalista del programa

“Por supuesto que la estoy esperando, la quiero”, dijo Dani G, quien aseguró que todavía tenían asuntos pendientes. “Nos hemos dado cuenta de lo que no se puede hacer, esta relación nunca va a hacernos felices a ninguno de los dos. Sé que esto no nos hace feliz, nos queremos, está claro que quedan sentimientos y tendremos que hablar muchas cosas”, agregó.

Asimismo, Dani contó cuáles fueron sus últimas palabras a Bea antes de abandonar la granja: “Me fui diciendo que la quería, ella a mí también”.

Dani G se reencuentra con Pablo Pisa y Steisy

La primera acción de Dani G al entrar al set fue dirigirse a Pablo Pisa con quien se disculpó por lo sucedido.

Lee también: ‘Pesadilla en el paraíso’: Dani G y Bea Retamal se encuentran con sus suegras

“Te pido perdón por el daño que te he podido hacer a ti y porque cuando viniste entendiste que me reí de ti, pero no fue así. Yo entendía que tú en tu relación con Steisy lo teníais permitido”, mencionó.

Ante esto, Steisy no dudó en recriminarle por sus actitudes y por querer manipularla. “La mentira se cura, yo nunca te he dejado entender que esa relación la podíamos tener. Yo me quería alejar de ti y eras tú el que me comías la cabeza para estar a tu lado”, respondió la ex tronista.

Steisy afirma que Dani era quien estaba detrás de ella y Ion le recuerda la petición que hizo a Pablo en la granja 💣



🌾 #PesadillaDebate14

🔵 https://t.co/XoOEwFK3se pic.twitter.com/hw1gE8NntJ — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) December 11, 2022