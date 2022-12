‘Pesadilla en el paraíso’: Dani G y Bea Retamal se encuentran con sus suegras

Ana, la madre de Dani G, y Yolanda, la madre de Bea Retamal, llegaron a la granja de Pesadilla en el paraíso para explicar por qué sus hijos deben seguir en la competencia. En esta ocasión, Ana pudo verse cara a cara con Bea, y Yolanda con Dani G.

El encuentro de la madre de Bea y Dani G

En su encuentro con Dani G, Yolanda aprovechó para señalar que se estaban tratando mal y que no le gustaba como eran el uno con el otro. “Aquí llegamos a un punto de tensión y de broncas que no es normal”, explicó Dani G.

Por otro lado, la madre de Bea tuvo la oportunidad de defender a su hija y decir por qué tenía que quedarse otra semana.

“Tiene que seguir para verla solo, para ver a Bea de verdad, divirtiéndose, riéndose. Tenemos que darle la oportunidad de que se quede y así le podéis juzgar después de que no esté Dani. Poder ver a la Bea que quiero ver yo y todas las personas que la queremos”, mencionó Yolanda.

“No quiero tirar tierra encima de Dani, quiero que mi hija se salve. ¡Seguid votando a Dani para que salga y así que se quede Dani!”, agregó, antes de despedirse del participante.

Bea se encuentra con la madre de Dani G.

Más tarde se dio el encuentro entre Ana y Bea Retamal, a quien se le escapó una risa nerviosa al verla. “No hay que reírse ahora, es que esto es un cuadro”, comentó la concursante.

Una de las preguntas que le hicieron a Ana fue si la presencia de Bea perjudicó la participación de su hijo y ella ha sido clara: “Sinceramente, sí. Habrá habido cosas que se le han ido de madre, pero sí. La entrada no me gustó, no me gustó que sacara cosas de su intimidad porque ella lo conoce y sabe que él para sus cosas es muy hermético”.

Asimismo, llegó su turno para alegar y explicar por qué Dani debería quedarse una semana más: “Debe quedarse en la granja porque ha hecho cosas que no son correctas, pero ha hecho un concurso bastante a su modo de vivir, no ha dado una imagen que no sea él. Ha estado desde el principio, muchas veces solo, se lo ha llevado adelante con muy pocos apoyos, con muchos ataques. Ha currado, ha hecho amigos, ha conocido otro Dani, ha crecido, ha aprendido y me parece que se merece ganar, no solo salvarte. Esto ya depende de la audiencia, yo agradezco el esfuerzo de corazón y pase lo que pase va a ser para bien”, finalizó doña Ana.

