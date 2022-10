Daniel sobre los Modelos en 'Reto 4 elementos': "Son superficiales. Me siento excluido del grupo"

Los ánimos en el inframundo están tensos. En la última edición del reality Reto 4 Elementos, Daniel, integrante del equipo de los Modelos, confesó ante cámaras que no logra identificarse con el grupo.

Asimismo, lamentó la actitud de sus compañeros por dedicarse a hablar de otros temas y no centrarse en la competencia, lo que ha generado su bajo rendimiento.

Daniel: “No todo es color rosa como lo pinta el equipo”

Al ser consultado sobre cómo la estaba pasando en el inframundo, Daniel se sinceró y reveló que se sintió excluido del grupo.

“Normalmente mi equipo no toca temas profundos, tocan temas superficiales y creen que todo está bien porque les gusta dar esa imagen hacia los demás y hacia el mundo. Sí, me sentí un poco excluido porque al no compartir las mismas cosas, el grupo se empieza a cerrar. No todo es perfecto o color de rosa como lo pinta el equipo y los problemas de comunicación no los quieren hablar”, confesó el integrante de los Modelos.

Reto 4 Elementos: Ingrid opina sobre la actitud de Daniel

Mientras el resto de los chicos hablaban sobre lo acostumbrados que estaban de esperar largas jornadas en un solo lugar debido a su trabajo y contaban los mitos que se tejen en torno al mundo del modelaje, Daniel se hizo a un lado y no quiso participar en la conversación.

Frente a ello, Ingrid señaló que entendía la posición de su compañero: “Yo creo que le pegó duro, le frustró mucho porque vamos a estar muchos días en el inframundo y no va a estar en la pista compitiendo, conociendo principalmente la pista de fuego que aún no nos ha tocado, siento que está así un poco enojado, frustrado”, señaló.

Finalmente, el participante de Reto 4 Elementos dio a entender que a los Modelos no les preocupaba tanto la competencia: “He tratado de realmente involucrarme y estar con mi equipo, pero por más que quiero no compartimos los mismos ideales, siempre están evadiendo la confrontación, vinieron aquí a socializar, Erick vino acá para que pueda sacar para su vida y aquí no se puede estar perdiendo todo el tiempo”, subrayó en el programa.