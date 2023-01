David Broncano pierde los papeles en 'La resistencia' y echa a alguien del público: "Que se vaya a su p*** casa"

La semana en La resistencia empezó bastante movida. David Broncano echó a un asistente del público por interrumpirlo en más de una ocasión.

La escena se hizo viral en las redes sociales y fue tendencia en las plataformas digitales.

David Broncano echó a un miembro del público

El problema entre David Broncano y el espectador surgió cuando Sergio Bezos lo escogió para que se sentara en un lugar incómodo del plató.

Esto incomodó al asistente, quien empezó a interrumpir al conductor. "A ver, por favor, cállate. Empiezo a estar al límite de que se le eche. Podría empezar a girarse la cosa y que se le eche del teatro", afirmó Broncano.

Pese a las advertencias, el joven siguió portándose mal. Estas actitudes colmaron la paciencia de Broncano, quien pidió que lo echaran: "Perdón, ahora seguimos la entrevista. ¿Se le puede echar, ¿no? Échale".

Fue ahí que miembros de seguridad llegaron hasta el lugar del joven y lo invitaron a retirarse. David dejó en claro que no se trataba de una broma: "No es broma, echadle de verdad. Que no es irónico. No es para continuar con el chiste, es de verdad, que se vaya a su puta casa".

Programa envía un mensaje al joven por redes



Finalmente, el programa se pronunció por redes sociales. Además, dejaron de lado la molestia y enviaron un mensaje público al joven: “Si crees que estás siendo gracioso y nadie se está riendo, a lo mejor lo que tienes que hacer es callarte. Ánimo, chaval, cuando estés en tu casa seguro que piensas que la has ca**** y te arrepentirás”.

