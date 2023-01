'La resistencia': David Broncano invita a su exnovia y las redes sociales enloquecen

La resistencia tuvo este martes una invitada muy especial. Se trató de la actriz Adriana Ugarte, expareja del presentador David Broncano. No obstante, ambos demostraron una buena sincronía. Inclusive, bromearon sobre su pasado.

Entrevistó a su expareja

David Broncano se preparó para un nuevo capítulo de La resistencia. Y es que la invitada del martes no era cualquiera. Se trataba de su expareja Adriana Ugarte, quien llegó al programa para promocionar su más reciente proyecto cinematográfico llamado Lobo feroz.

Lee también: ‘La resistencia’: espectadora responde las ‘preguntas clásicas’ de David Broncano y lo deja con la boca abierta

"Sé que tu película está bien porque me consta el proceso actoral al que te sometiste", declaró el conductor. Y aunque hubo ciertos momentos donde no pudieron evitar sentirse tensos, lograron entretener al público.

"Yo suponía que iba a haber un momento previo hasta que entrásemos en calor, porque es difícil. Ayuso ha prometido que no te encuentras a tu ex en Madrid y luego es mentira", dijo Broncano para amenizar la noche.

Lee también: ‘La resistencia’: David Broncano recibió petición sexual de una asistente del público.

Ante esto, Adriana siguió la misma línea de bromas que su expareja: "Ya me llamó la atención que me invitaras, pero el contenido que se está elaborando me está dejando sorprendida y me gusta un poco. Me parece muy espontaneo y en realidad no podemos jugar a otra cosa que la verdad". Al final del programa, el presentador enrolló a su invitada con una alfombra, hecho que generó las risas de todos los presentes.