David Summers arremete contra Ana Morgade y ‘Pasapalabra’

Después de que Ana Morgade criticara duramente una de las canciones de la reconocida agrupación Hombres G, David Summer no dudó en salir al frente y reaccionar a las palabras de la presentadora. Cabe resaltar que el hecho se llevó a cabo durante ‘La pista musical’, una de las pruebas de Pasapalabra.

"La canción está muy guay, pero hay un insulto que usa que no está nada bien. Lo de marica está fatal, porque no es un insulto, para empezar; y, luego, lo de devuélveme a mi chica también está muy mal, porque las mujeres no somos un bolso. No hay que devolverlo", dijo Morgade al finalizar su participación.

Lee también: ‘Pasapalabra’: Roberto Leal explica el significado de ‘todo quisqui’

No obstante, Roberto Leal mostró su total apoyo a lo dicho por la presentadora e incluso aseguró que el popular tema había envejecido de la peor manera. "Ha envejecido muy mal esa canción".

Además, el momento fue compartido a través de las redes sociales del programa de Antena 3 e incluso se mostraron a favor de las palabras de la humorista. "Aplaudimos la resolución y damos la razón completamente a @ana_morgade en su reflexión sobre la letra de la canción".

Contundente respuesta de David Summers

Tras ello, David Summers no se quedó callado y decidió responder de manera contundente a lo dicho por Ana Morgade a través de su cuenta personal de Twitter. "La canción fue escrita hace 40 años, sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie".

Lee también: ‘Pasapalabra’: Ana Morgade y su contundente mensaje feminista luego de participar en prueba

La canción fue escrita hace 40 años, sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie, pero, si tanto os ofende, ¿por qué la ponéis en vuestro programa…?🤔 https://t.co/f3fwdiyXXj — David Summers (@DavidSummersHG) October 20, 2022

Asimismo, el cantante acompañó su publicación con una pregunta que ha dejado sorprendido a más de uno en redes: "Si tanto os ofende, ¿por qué la ponéis en vuestro programa…?". De esta manera, el cantautor de la reconocida banda se enfadó luego de que el espacio televisivo en mención tratara de manchar la imagen de uno de sus temas más famosos.