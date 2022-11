Dayanara Torres cuenta que se enamoró en el programa ‘Mira quién baila’

El amor lo puedes encontrar en el lugar menos pensado. Así lo demostró Dayanara Torres, quien contó en una entrevista detalles sobre su vida, entre ellos la forma en cómo conoció a su actual pareja.

Dayanara Torres feliz por su nueva relación

La exreina de belleza contó a un medio cómo conoció a su actual pareja Marcelo Gama. Según confesó, todo nació de forma espontánea cuando trabajaba en el programa Mira quién baila. Su actual pareja era uno de los productores.

Al momento llevan más de un año de relación y la modelo no dudó en contar qué es lo que más le gusta de él. “Lo más que me gusta es que él me quiere hacer brillar, él me quiere ver brillar”, dijo Torres.

La expareja de Marc Anthony confesó que está disfrutando mucho esta etapa de su vida y más aún si lo hace acompañada de un hombre a quien ama mucho: “Estoy contenta. Estoy viviendo una etapa totalmente diferente a la que vivía antes porque mis hijos están fuera de mi casa, ya estudiando, ya se graduaron”.

Luego de vivir dos años en la ciudad de Los Ángeles, Dayanara se ha mudado a Miami debido a cuestiones laborales. Cabe recordar que su pareja es productor y esto lo obliga a tener que mudarse cada que se le requiere.

Dayanara confesó que sus hijos mantienen una buena relación con Marcelo

Otra cosa por la que se mostró bastante alegre fue cuando contó sobre la relación que lleva Marcelo con sus hijos. Ella confesó que mantienen una relación muy buena y cercana con sus hijos universitarios.

En marzo de este año, celebró su primer aniversario junto con el brasileño en una lujosa embarcación en la ciudad de Miami, pero para ese entonces todavía no hacía pública la identidad de su pareja.