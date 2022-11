Merly Morello presenta a su "novia española" en las redes sociales, pero tuvo que salir a explicar lo dicho

La reconocida actriz Merly Morello ha sido tendencia en las últimas horas en las redes sociales no por un nuevo proyecto, sino por un video que publicó presentando a su "novia española". Se trata de otra actriz Álex Béjar, con quien había compartido papeles en una película próxima a estrenarse.

Lee también: Merly Morello sobre fanáticos que le toman fotos 'caleta': "No tienen vida"

Sin embargo, los usuarios no tardaron en llenar la publicación de comentarios felicitándola por esta nueva relación. De hecho, el video se volvió viral al punto de que la actriz tuvo que salir a aclarar la situación.

“No pensé que se lo tomarían tan literal porque subí historias con ella llamándola así en abril, jajaja” comenzó diciendo Merly. En otro video explica que la conoció en una producción que estaban realizando juntos en las que ambas hacían el papel, precisamente, de novias: “Alex y yo somos muy buenas amigas. Nos decimos novia una a la otra porque éramos novias en la película que grabamos este año (2022)”.

Lee también: Merly Morello ya no estaría trabajando con Jorge Luna y Ricardo Mendoza

De esta manera, Merly Morello le puso fin a los rumores que la vinculaban de manera sentimental a Álex Béjar. Por el momento, ella se encuentra en España en donde sigue preparándose como actriz.

Merly confesó a inicios de año ser bisexual

Esta felicitación por parte de los usuarios se da porque a inicios de año, la actriz confesó ser bisexual en una entrevista que dio a un canal de Youtube: “A los 4 años (lo descubrió), es que me gustó una chica del nido, en algún momento vi algo en televisión, chiquitita y fue ‘ok, me gustan las mujeres’. Pero luego ingresé a un colegio religioso y se jod... todo. Ahí dije ‘no, no me gustan las mujeres’”

Merly Morello presentó en TikTok a su “novia” española

difusion