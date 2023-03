'Desafío The Box 2023': Equipo Gamma escogió a los participantes sentenciados

Se conocieron a los primeros participantes sentenciados en Desafío The Box 2023. Mateus fue el encargado de entregar los chalecos a los competidores, quienes tendrás que enfrentarse en un duelo a muerte para mantenerse en la competencia.

Gamma comienza su estrategia

Gamma se encontraba descansando en la playa después de su triunfo. Como se recuerda, el equipo ganó el Desafío de Sentencia y Bienestar, teniendo la opción de elegir a los concursantes sentenciados. "Como tenemos a Mateus sentenciado, yo creo que él debería escoger. Y de las chicas debemos pensar y debilitar a los más fuertes. Ellos nos sentenciaron a nosotros, entonces tenemos que hacer lo mismo con ellos. Que cada una diga lo que piensa", dijo Mai, mientras veía las cajas con los chalecos.

Matheus fue directo a la base Alpha para entregarle la prenda a Juli. Mientras que Escudero fue seleccionado para ir al duelo a muerte, aunque no parecía estar molesto. "Yo me siento tranquilo, así soy siempre. A darle con toda que a mí nada me da miedo", comentó el hombre que trabaja como la segunda voz del cantante Maluma.

Black no se siente cómodo en su equipo

El fisicoculturista manifestó su deseo de cambiar de grupo. La presentadora Gabriela Tafur se acercó con él para que explique la razón de su malestar. "Creo que no conecto con mi equipo, entonces eso no va", declaró Black.

"Si no es en Gamma, ¿entonces en qué equipo quieres estar?", preguntó Tafur. "Si me pusieran a elegir, en Beta, donde está Mackarthur", respondió el concursante. Por último, Gabriela le dio un par de consejos para que disfrute su estadía en el programa. "Te voy a decir una sola cosa. Esta es una oportunidad única en tu vida y la gente que te está viendo desde el Putumayo debe estar diciendo que tú los representas, entonces que te vean sacando a tu tierra adelante", acotó la conductora.