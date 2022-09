Gloria Estefan es una de las cantautoras más famosas a nivel mundial. Su extensa carrera como artista ha dejado hermosas canciones que se siguen disfrutando en la actualidad en la radio y otras plataformas. En toda su carrera, Gloria Estefan ha llegado a vender 100 millones de discos en todo el mundo y ha ganado 7 premios Grammy.

‘Mi Tierra’

La canción fue lanzada en 1993 en su primer álbum en español del mismo nombre. Este fue un éxito posicionándose en el primer lugar de las listas de Estados Unidos y Europa; y la llevó a ser nominada al mejor álbum de música tropical en los premios Grammy.

‘Oye mi canto’

La canción es el cuarto single del álbum ‘Cuts Both Ways’ que fue lanzado en 1989. Si bien no tuvo el éxito esperado en Estados Unidos, la canción ocupó un lugar en las listas de países de Europa y se hizo muy popular en Irlanda, Alemania y Suiza. Además, llegó a ganar su primer MTV Video Music Awards en 1990.

‘Mi buen amor’

Una de sus canciones más bonitas y recordadas es ‘Mi Buen Amor’, lanzada en 1993 en su primer álbum en español ‘Mi Tierra’. Este tema fue todo un éxito en las radios latinas de los Estados Unidos y alcanzó el puesto 2 en la lista Billboard Hot Latin Songas. Su video en la plataforma de Youtube cuenta con más de 39 millones de views.

‘Con los años que me quedan’

Otra de las canciones más románticas de su primer álbum en español ‘Mi Tierra’, fue compuesta por su esposo Emilio Estefan y estuvo inspirada en su relación. La canción se convirtió en su segundo sencillo en llegar al primer lugar en la lista Billboard Hot Latin Tracks. Este tiene una versión en inglés llamada ‘If We Were Lovers’ que llegó a ser un éxito en Europa y se posicionó en la lista del Top 40 del Reino Unido.

‘Conga’

Posiblemente la canción ícono de Gloria Estefan, que interpreta junto a la banda Miami Sound Machine. El tema fue compuesto por el baterista de la banda, Enrique García, y llegó a ser un éxito mundial alcanzando el top 10 en las listas de varios países como Estados Unidos y Holanda. El videoclip alcanzó los 29 millones de views en Youtube.