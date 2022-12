¿Quién es Diego Rodríguez, el otro peruano que aparece entre los 'Rostros más guapos del 2022'?

Este miércoles 28 de diciembre, el sitio TC Candler dio a conocer la lista de los ‘Rostros más guapos del 2022’. Como todos los años, la representación peruana no podía faltar en el famoso ranking.

Lee también: Austin Palao figura entre los 'Rostros más guapos del 2022', superando a David Beckham y Harry Styles

Desde temprano, se viralizó la imagen de Austin Palao en el TOP 20 de la lista, apareciendo en el número 13. Sin embargo, el chico reality no es el único peruano que ha aparecido en la lista. Otro de nuestros compatriotas quien también figura entre los ' 'Rostros más guapos del 2022' es Diego Rodríguez Doig.

El modelo aparece en la posición número 80, siendo esta su primera aparición en The Most Handsome Faces of 2022. El también influencer superó en el ranking al exfutbolista David Beckham, al cantante Taemin de Shinee, entre otros.

¿Quién es Diego Rodríguez Doig?

Diego Rodríguez Doig es un conocido modelo, TikToker y exparticipante de Esto es guerra. El influencer nació en Trujillo y, actualmente, tiene 29 años.

Rodríguez ingresó al reality conducido por Johanna San Miguel en el 2014 con solo 21 años. Su ingreso fue aplaudido por Hugo García y Patricio Parodi, con quienes comparte una amistad desde hace años.

En el ámbito sentimental, el modelo mantendría una relación amorosa con Vallery Revello, expareja del futbolista Sergio Peña.

El influencer conoció a la expareja del futbolista en una reunión donde Mario Irivarren hizo de Cupido. A los pocos días, ambos comenzaron a mostrarse cariñosos en público. Sin embargo, a principios de agosto de este 2022, comenzaron los rumores de separación, aunque ambos aún se muestran cariñosos en redes sociales.