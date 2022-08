'Do Revenge' llegará a la plataforma de Netflix este 2022. El filme será protagonizado por dos conocidas actrices: Camila Mendes ('Rivardale') y Maya Hawke ('Stranger Things').

La tan ansiada película, dirigida por Jennifer Kaytin Robinson, cuenta la vida de Drea, interpretada por Camila Mendes, una joven que se convierte en una 'chica alfa' luego que alguien difundiera un video íntimo suyo. Y el posible culpable sería su propio novio, llamado Max.

Por otro lado, Eleanor, interpretada por Maya Hawke, es la chica nueva y marginada de la escuela que -lamentablemente- descubre que estudiará con Clarissa, una 'excompañera' que siempre la molestaba de pequeña y que llegó a difundir un falso rumor.

“Tras un encontronazo clandestino en un campamento de tenis, Drea y Eleanor forjan una amistad secreta para vengarse de sus acosadoras", cuenta el tráiler estrenado en YouTube.

¿Por quienes está compuesto el elenco?

El elenco está conformado por los siguientes actores:

Camila Mendes (Drea).

Maya Hawke (Leonor).

Austin Abrams (Max).

Talia Ryder (Gabbi).

Alisha Boe (Tara).

Rish Shah (Russ).

Maia Reficco (Montana).

París Berelc (Meghan).

Jonathan Daviss (Elliot).

Ava Capri (Clarissa).

Sophie Turner (Erica).

Fecha de estreno

'Do Revenge' llegará a Netflix el próximo viernes 16 de septiembre de 2022. ¡Atento!, que será una producción que no querrás perderte por nada del mundo.

Las exitosas carreras de Camila Mendes y Maya Hawke

Camila Mendes es una de las actrices más reconocidas de la actualidad, gracias a su papel de Verónica en 'Riverdale'. Desde ese personaje, ha acumulado diversas producciones, como ‘The Perfect Day’, filme que grabó junto a Noah Centineo y Laura Marano; y ‘Palm Springs’, donde trabajó con Cristin Milioti y Andy Samberg.

Maya Hawke no se queda atrás. Con tan solo 24 años, Netflix la escogió para ser parte del elenco de 'Stranger Things', haciendo el papel de Robin Buckley. Además, ha interpretado a Jo Marche en 'Little Woman', estuvo en el elenco de ‘La Calle del Terror’, en ‘Mainstream’ e hizo de las suyas en ‘Once Upon a Time in Hollywood’ de Quentin Tarantino. Hace poco, decidió lanzarse como cantante, por lo que es considerada la artista más completas en la actualidad.