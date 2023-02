Doña Peta confiesa haber querido que Paolo Guerrero se case con Alondra García Miró: “No se pudo”

El programa América hoy tuvo una entrevista exclusiva con Doña Peta, mamá de Paolo Guerrero. De varias preguntas que respondió la señora, una de ellas dió que hablar en redes sociales y estuvo relacionada a la ex relación sentimental de su hijo el futbolista con Alondra García Miró.

Doña Peta contó más sobre su relación con Alondra García Miró

La conductora Ethel Pozo se animó a preguntarle a la progenitora del jugador del Rasing Club si todavía mantenía una buena comunicación con la ex pareja de su hijo, a lo que ella respondió: “Nos llamamos, porque ella me quiere mucho, bastante, bastante. Yo la quiero bastante, ella se ganó mi cariño”. Asimismo indicó que fue una gran mujer, pero la relación no dependía de ella: “Ha sido una buena mujer, pero puedo quererla yo, pero... eso es ya de ambos”.



Lee también: 'Doña Peta' elogió a Alondra García Miró: "Es una buena mujer"

Pero no solo eso, también indicó que a pesar de que la modelo ya no está con su heredero, la relación que tiene con la familia no ha finalizado: “Tú rompes con el hombre, no con la familia, porque la familia no te ha hecho nada”.

Además, Doña Peta aseguró que siempre mantendrá una buena comunicación con la modelo porque ella no le ha hecho nada malo: “Qué cosa me ha hecho a mí. Esos son problemas de ellos, cosas que yo no hablo. Ella es una buena chica, una buena chica”.Otra repuesta que dejó boquiabierta a Ethel Pozo fue cuando la mamá de Guerrero confesó que quería que su hijo se casara con Alondra García: : “Sí, eso era, pero no se pudo, pues”.

Lee también: Alondra García Miró confirmó tener una nueva relación: “Estoy contenta”



¿Paolo Guerrero tendrá un hijo con Ana Paula Consorte?

Por último, no dudaron en preguntarle sobre el rumor que indica que la actual pareja de Paolo Guerrero, Ana Paula Consorte, estaría embarazada. A pesar de que Doña Peta no quiso ahondar en el tema, respondió con una frase que dejó sorprendidos a todos, pues comentó que tenía 20 nietos y que ahora “ se viene el 21”.